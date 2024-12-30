AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Gençlik Kolları 4. Olağan Kongreleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongrelerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, partinin gençlik yapılanmasındaki liderler yeniden belirlendi.

Kongreye; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve parti teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Yeni Dönem Başkanları Seçildi

Kongrede yapılan seçimler sonucunda AK Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanlığına Yunus Emre Güneş, Onikişubat Gençlik Kolları Başkanlığına ise Mehmet Onur Gürbüz seçildi. Delegelerin oylarıyla belirlenen yeni başkanlar, gençlik kollarındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceği mesajını verdi.

Hep Birlikte Daha İleriye

Kongrelerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak çok büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Şehirlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize umudu, milletimize de o güveni hep birlikte aşıladık. Türkiye olarak tüm mazlum milletlerin umudu olduk. Hep birlikte yapacak daha çok işimiz var. Bu noktada gençlik kollarımıza da çok büyük iş düşüyor. Gençlerimizin o dinamizmi bizlere güç katacak. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Bugüne kadar şehrimize hizmet eden Onikişubat ve Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanlarımıza teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devralan yeni başkanlarımıza da muvaffakiyetler diliyorum” cümlelerini kaydetti.