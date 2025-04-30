Başkan Görgel, “Gençlerimiz şehrimiz ve ülkemizin hem bugününün hem de yarınının teminatı. Onların hayallerine ulaşmalarına destek olmak bizim için bir onur ve sorumluluktur” dedi.

Kahramanmaraş, teknoloji ve bilim alanında gençleri teşvik edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi, Bilim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, “gençtek” ve “ede-ro” iş birliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Robotik ve Teknoloji Festivali, gençlerin teknolojiye olan ilgisini gözler önüne serdi. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen festivale ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yoğun katılım sağladı. Öğrenciler, 20 farklı kategoride hazırladıkları projelerle yeteneklerini sergiledi. Otonom robotlardan yapay zekâ uygulamalarına, kodlama temelli projelerden akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalar, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.Festival alanında ayrıca eğitici ve eğlenceli atölyeler, interaktif deneyim alanları ve teknoloji stantları da kuruldu. Katılımcılar, hem proje sunumlarını izleme hem de uygulamalı etkinliklerle teknolojiye daha yakından dokunma fırsatı buldu.

Protokolden Gençlere Tam Destek

Festival;Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökdumankatılımıyla daha da anlam kazandı. Protokol üyeleri festival alanını gezerek stantları ziyaret etti, genç mucitleri tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

“Gençlerimiz Hem Bugünümüz Hem de Yarınımız”

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Görgel, “Gençlerimiz şehrimiz ve ülkemizin hem bugününün hem de yarınının teminatı. Onların hayallerine ulaşmalarına destek olmak bizim için bir onur ve sorumluluktur. Bilimde, teknolojide, inovasyonda ilerlemeden büyük hedeflere ulaşamayız. Bu nedenle gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı’nın Teminatı”

Görgel, konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerine de değindi: “Gençlik Meclisimiz, yeni kütüphane ve gençlik merkezlerimiz, kodlama atölyeleri, teknoloji ve yazılım eğitimlerimiz ile sadece bugünü değil, geleceğin Türkiye’sine imza atacak gençleri yetiştiriyoruz.” Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da atıfta bulunarak, “Gençlerimiz, dünyayı değiştirecek buluşlara imza atacak nesillerimiz. Türkiye Yüzyılı’nın sahibi yine bu gençler olacak. Bundan birkaç yıl önce hayalini kurduğumuz projeler bugün gerçeğe dönüşüyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda ülkemizin adını dünyaya duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.