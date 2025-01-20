AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı programda, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar adeta kenetlendi. Kongreye; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aslı Seren, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ayrıca, parti teşkilatları ve çok sayıda vatandaş da bu anlamlı günde hazır bulundu. Kongrede yapılan seçimlerde, delegelerin oylarıyla mevcut Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

“Kadınlarımızın Gayreti Bizler İçin Çok Değerli”

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler kadınları siyasetin bir öznesi haline getirmiş bir partinin mensuplarıyız. Onların fedakârlıkları ve göstermiş oldukları gayret, davamız için son derece değerli. Kadınlarımızın sayesinde AK Parti bugün çok daha güçlü. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle hep birlikte şehrimiz ve ülkemiz için gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Asuman Yavuz başkanımız ve yönetimine yeni dönemde muvaffakiyetler diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Kadınlara Yönelik Hizmetlerimiz Artarak Devam Ediyor”

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tüm projelerde kadınların öncelik olarak görüldüğünü vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hizmetlerimizde daima kadınlarımızı önceliyoruz. İnşası devam eden Kadın Dayanışma Merkezi’ni inşallah kısa sürede hanım kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bu merkez her anlamda kadınlarımızın destek bulacağı bir mekân olacak. Kadın kooperatiflerimize makine, ürün ve pazarlama desteği sağlamış olacağız. E-Market ile üretken kadınlarımıza destek olacağız. Çeşitli gezilerle kadınlarımızı şehrimizin doğal güzellikleriyle buluşturuyoruz. Yeni rehberlik hizmetleri ve atölyeleri kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi konaklarımızı restore ederek orada kadın kooperatiflerimize hizmet verecek istihdam alanları oluşturacağız” diye konuştu.

“Elitaş: “Kadınların Gayreti Partimize Güç Veriyor”

Etkinlikte konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, kadınların siyasetteki önemine dikkat çekti. Elitaş, “İnancımız ve toplumumuz kadınlarımıza çok büyük değer veriyor. Kadınları önceleyen bir milletin mensuplarıyız bizler. Aynı şekilde AK Parti olarak teşkilatlarımızda kadın kardeşlerimizin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Kadınların gayretleri partimize güç veriyor. Bugün de Kahramanmaraş’ta çok değerli bir kongrede hanım kardeşlerimizle bir aradayız. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyor, şimdiye kadar hizmet eden kadınlarımıza teşekkür ediyor, göreve yeni seçilen kardeşlerimize de muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.