Bugün Sabah Güney Çevre yolu üzerinde bulunan CONTINENT otelde MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi üyelerinin huzurun cetvelini imzalaması ile başlanan 7. genel kurul toplantısında, Kur’an-ı Kerim okunarak başlandı.
Saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ile devam eden genel kuruldu. Açılış konuşmasını Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan yaptı.
Genel Başkan Mahmut Arsmalı konuşmasından sonra yapılan seçimlere tek liste olarak giren Başkan Şerafettin Özcan ve ekibi güven oyu olarak çıktı.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Şerafettin Özcan
İbrahim Halil Aksüyek
Ali Özdemir
Engin Bozacı
Orhan Akkoyun
Şevket Müdüroğlu
B.Emirhan Emiroğlu
Ahmet Gemci
Ali Akben
Halil Gürsoy
Halit Akkoyun
Haluk Şerbetçi
Harun Demir
Mehmet Emin Koç
Yunus Kaya
Yedek Üyeler
Ahmet Ermeydan
Ahmet Gülpak
Ahmet Kılçık
Ali Çırak
Alparslan Nuri Çınarlıdere
Alper Kahya
Gökhan Kahveci
İsmail Hilmi Erdoğan
Kamil Alaybeyoğlu
Kamil Küpelikılıç
Muhammet Kara
Nasuh Timarcıoğlu
Yakup Arslan
Sefa Tiyek
Nihat Açıksarı
Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Atilla Kanbur
Mahmut Arıkan
Hüseyin Nohutlu
Yedek
Hakan Dereli
İlyas Çam
Cüneyt Beyit