Bugün Sabah Güney Çevre yolu üzerinde bulunan CONTINENT otelde MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi üyelerinin huzurun cetvelini imzalaması ile başlanan 7. genel kurul toplantısında, Kur’an-ı Kerim okunarak başlandı.

Saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ile devam eden genel kuruldu. Açılış konuşmasını Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan yaptı.

Genel Başkan Mahmut Arsmalı konuşmasından sonra yapılan seçimlere tek liste olarak giren Başkan Şerafettin Özcan ve ekibi güven oyu olarak çıktı.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Şerafettin Özcan

İbrahim Halil Aksüyek

Ali Özdemir

Engin Bozacı

Orhan Akkoyun

Şevket Müdüroğlu

B.Emirhan Emiroğlu

Ahmet Gemci

Ali Akben

Halil Gürsoy

Halit Akkoyun

Haluk Şerbetçi

Harun Demir

Mehmet Emin Koç

Yunus Kaya

Yedek Üyeler

Ahmet Ermeydan

Ahmet Gülpak

Ahmet Kılçık

Ali Çırak

Alparslan Nuri Çınarlıdere

Alper Kahya

Gökhan Kahveci

İsmail Hilmi Erdoğan

Kamil Alaybeyoğlu

Kamil Küpelikılıç

Muhammet Kara

Nasuh Timarcıoğlu

Yakup Arslan

Sefa Tiyek

Nihat Açıksarı

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Atilla Kanbur

Mahmut Arıkan

Hüseyin Nohutlu

Yedek

Hakan Dereli

İlyas Çam

Cüneyt Beyit