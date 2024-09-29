Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Bertiz Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Geleneksel Bağbozumu Günleri” etkinliğine katıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Bertiz Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz ve vatandaşların da yer aldığı programda, bağ tarlalarında incelemelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, üzüm üreticilerinden bölgede gerçekleştirilen çiftçilik faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

“Coğrafi İşaretli Ürün Sayımızı Artırıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kabarcık üzümü ve türevleri, şehrimiz için çok önemli. Bertiz’de üretilen kabarcık üzümünü, daha sonrasında yapılan pekmez, samsa ve sucuk gibi ürünlerimiz, şehrimizin dünyaya tanıtılması açısından önemli değerlerimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak paydaş kurumlarımızla birlikte şehrimizin değerlerine sahip çıkarak coğrafi tescilli ürün sayımızı artırıyoruz. Kabarcık Üzümü ile birlikte 32 adet ürünümüzün tescilini sağladık. İlerleyen süreçte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.