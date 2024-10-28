Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Alevi kanaat önderlerinden Elif Ana’nın vefatının 33. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katıldı. Elif Ana Türbesi’nde gerçekleştirilen programda Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Etkinlikte söylenen deyişler ve semahlarla Elif Ana mezarı başında anıldı.

“Değerli Bir Şahsiyetti”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elif Ana’nın yaşadığı dönemde gösterdiği şefkat ve yardımlaşma ruhu, günümüzde de bizlere yol gösteriyor. O zor günlerde toplumun her kesiminden insanı, inancı ve görüşü ne olursa olsun kucaklayabilen bir vicdan ve yürek taşıdı. Bugün, bizler de aynı değerleri toplum olarak yaşatmak ve birlik içerisinde ilerlemek zorundayız. Elif Ana’nın örnek yaşamı bize göstermektedir ki; dayanışma, yardımlaşma ve sevgi ile toplumu bir arada tutmak her zaman mümkündür” ifadelerini kullandı.