Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Görgel, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Arslanhan’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başkan Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, güler yüzüyle tanıdığımız Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan ağabeyin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.