Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Şehit Hakan Duyğal Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı ziyarette heyet, huzurevinde yaşayan yaşlılarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler eden Başkan Görgel, personellerle de bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“Yaşlılarımız En Kıymetli Değerlerimiz”

Huzurevi ziyaretine dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, büyüklerimize olan saygımızı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gereken özel günlerden bir tanesi. Bugün burada, huzurevinde yaşayan kıymetli büyüklerimizle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Onlar bizim geçmişimiz, yol göstericimiz ve en büyük değerlerimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız, ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.