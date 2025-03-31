Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daima olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında olan emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali MükerremÜnlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte Kavlaklı Jandarma Karakolu ve Kayseri Yolu Polis Uygulama Noktası’nı ziyaret eden Başkan Görgel, güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Görgel, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan personellere kolaylıklar diledi.

“Fedakârlıkla Görev Yapan Güvenlik Güçlerimize Minnettarız”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ramazan Bayramı’mızın huzur içinde geçmesi için gece gündüz demeden fedakârca çalışan kahraman güvenlik güçlerimizle bir araya gelmek, kolaylıklar dilemek ve bayramlarını tebrik etmek istedik. Vatandaşlarımızın güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan emniyet ve jandarma personelimize minnettarız. Onların özverili çalışmaları sayesinde bayramlarımızı ailelerimizle birlikte huzur içinde geçirebiliyoruz. Bu vesileyle tüm güvenlik güçlerimizin ve ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.