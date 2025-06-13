Başkan Görgel, “Kıymetli hemşehrimiz Ahmet Alıcı’yı tebrik ediyor, kendisine ve değerli yönetimine muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Noterler Birliği’nin 54. Olağan Kongresi’nde Birlik Başkanlığına seçilen Kahramanmaraşlı Ahmet Alıcı’yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Kongrede, uzun yıllardır hukuk camiasında çeşitli görevlerde bulunan ve Kahramanmaraşlı Ahmet Alıcı, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevine seçildi. Bir tebrik mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ahmet Alıcı’nın bu önemli göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görgel mesajında, “Türkiye Noterler Birliği’nin 54. Olağan Kongresi’nde Birlik Başkanı seçilen kıymetli hemşehrimiz Ahmet Alıcı’yı tebrik ediyor, kendisine ve değerli yönetimine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.