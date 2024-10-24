Başkan Karaca, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin üzüntülerini dile getirerek, savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı.

1A192C50 67Cc 466E 9862 3A9E20C28Cdc

Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayimizin göz bebeği olan Kahramankazan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı dolayısıyla, TUSAŞ Türkoğlu tesislerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kahramankazan’da meydana gelen bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Teröre hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Dilerim ki ülkemiz, bu tür acıları bir daha yaşamaz.” ifadelerini kullandı.

9118728C 7Fce 46A0 B622 215E0F2B4E36

Ziyaret sırasında Başkan Karaca, TUSAŞ çalışanları ile de bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. Başkan Karaca, bu tür saldırıların Türkiye'nin savunma sanayisine olan inancını ve direncini asla sarsmayacağını belirtti. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Karaca, ülke genelinde teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

E98Aa4B1 94B8 4Ebd A7D0 74134Fc5792A

TUSAŞ Türkoğlu tesis yetkilileri de Başkan Karaca'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş Uluslararası Dîvânulugâti’t-Türk Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapacak Kahramanmaraş Uluslararası Dîvânulugâti’t-Türk Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapacak

Editör: MUTTALİP AKKUŞ