Başkan Karaca, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin üzüntülerini dile getirerek, savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Karaca, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayimizin göz bebeği olan Kahramankazan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı dolayısıyla, TUSAŞ Türkoğlu tesislerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kahramankazan’da meydana gelen bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Teröre hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Dilerim ki ülkemiz, bu tür acıları bir daha yaşamaz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Başkan Karaca, TUSAŞ çalışanları ile de bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. Başkan Karaca, bu tür saldırıların Türkiye'nin savunma sanayisine olan inancını ve direncini asla sarsmayacağını belirtti. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Karaca, ülke genelinde teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

TUSAŞ Türkoğlu tesis yetkilileri de Başkan Karaca'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler.