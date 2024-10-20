Başkan Paçacı, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle dernek başkanlığına seçilen Uğur’u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Paçacı ve yönetim kurulu üyeleri, Güzelyurt Mahalle Muhtarı olan Yakup Uğur ile bir araya gelerek, hem Muhtarlar Günü’nü kutladı hem de muhtarların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Paçacı, sorunların ve taleplerin istişare yoluyla çözüme kavuşacağını ifade etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Paçacı, “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na seçilen Yakup Uğur ve yeni yönetim kurulunu tebrik ettik. Değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladık” dedi.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Uğur ise ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirterek, Başkan Paçacı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.