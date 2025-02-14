Göreve gelmesinin ardından ilk kez bir günde 7 nikah kıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Aile, huzurlu ve güçlü bir toplumun temelidir. Biz de Onikişubat Belediyesi aile yapımızın çok daha kuvvetli olması ve yuvalarımızın çok daha huzurlu olması noktasında projeler geliştirmeye, ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlediği toplu nikah törenlerini geleneksel hale Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde 2025 yılını da boş geçirmedi.

Nikah tarihlerini unutulmaz kılmak için 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk getiren 25 çift, Onikişubat Belediyesi’nce düzenlenen toplu nikah töreninde mutluluğa ‘evet’ dedi.

Başkan Hanifi Toptaş’ın da katılımıyla EXPO 2023 Nikah Sarayı’nda düzenlenen gerçekleştirilen törende çiftlerin mutluluğuna aileleri ve davetliler de ortak oldu.Törende 7 çiftin nikahını kendisi kıyan Başkan Toptaş, çiftlere aile cüzdanlarını takdim etti.

Törene katılan çiftler, böylesine özel bir günde hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşarken, aileleri ve davetliler de duygu dolu anlara tanıklık etti.

“Bir günde 7 nikah benim için de rekor oldu”

Nikâhları kıyılan çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Toptaş, evlilik kurumunun sadece iki insanın bir araya gelmesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Çiftlerin birbirine sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşması gerektiğini belirten Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak sosyal destek projeleriyle aile yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Toptaş, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde yuvalarını kuracak olan çiftlerimizin yanında olmak istedik. Bugüne özel güzel bir yoğunluk var. Bugün 25 adet nikah kıyılacak. Biz de çiftlerimizin mutlu gününe şahitlik yaptık. 7 adet nikahın kıyımını da ben gerçekleştirdim. Benim için de rekor oldu. Aile kavramı çok önemli toplumumuz açısından. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yerel yönetimler olarak aile kavramını çok önemsiyoruz. 2025 yılı da Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Toplumumuzun devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından aile kavramımızı korumanın gayretini veriyoruz. Son dönemlerde global anlamda aile kavramına saldırıların da olduğunu görüyoruz ama hem genel idare, hem yerel yönetimler hem de STK’lar olarak hepimize ailenin korunması noktasında çok önemli görevler düşüyor.

“Sevgi, saygı ve hoşgörüden asla vazgeçmeyin”

Biz de Onikişubat Belediyesi olarak aile yapımızın çok daha kuvvetli olması ve yuvalarımızın çok daha huzurlu olması noktasında projeler geliştirmeye, ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bunun da göstergesi olarak yuvalarını birleştiren kardeşlerimizle birlikte olduk. Bugün burada, sevgilerini resmî olarak taçlandıran çiftlerimize bir ömür boyu saadet diliyorum. Onlara birkaç uyarıda da bulunmak istiyorum. Hayatınız boyunca sevgi, saygı ve hoşgörüden asla vazgeçmeyin. Birbirinize daima destek olun, iyi ve kötü günde omuz omuza verin. Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, çiftlerimizi ve ailelerimizi tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bir yastıkta kocatmayı, sağlıkla ve huzurla bir ömür sürmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Nikâhı kıyılan çiftlere Onikişubat Belediyesi tarafından özel hediyeler takdim edilirken, törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.