Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, farklı coğrafyalardan gelen misafir öğrenciler, Kahramanmaraş’ın sıcak misafirperverliği ile karşılandı.

Başkan Toptaş, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet ederek onların Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye dair izlenimlerini dinledi. Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, gönül sofralarında hiçbir ayrım gözetmeden herkesle aynı ekmeği paylaşmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

İftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası öğrencilere verdiği öneme dikkat çeken Başkan Toptaş, ülkemizde şu anda 357 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sayıyı 1 milyona çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye’nin eğitim alanında bir cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Toptaş, 2002 yılında yalnızca 10 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu, bugün ise bu rakamın dünya sıralamasında önemli bir konuma ulaştığını söyledi.

"Deprem Sonrası Öğrenci Sayımızı Artıracağız"

Kahramanmaraş’taki uluslararası öğrenci sayısının deprem sonrası düştüğüne dikkat çeken Başkan Toptaş, deprem öncesinde %5 seviyelerinde olan uluslararası öğrenci oranının şu an %2’ye gerilediğini belirterek, “Deprem öncesinde şehrimizdeki uluslararası öğrenci oranı %5 civarındaydı, şu anda %2 seviyelerinde. Kısa sürede bu oranı tekrar yukarıya çekmek, Kahramanmaraş’ı uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için çalışırken, misafir öğrencilerimizin sayısını artırmak adına da yoğun bir gayret içerisindeyiz. Uluslararası Yedi Kıta Öğrenci Derneğimiz, sizleri Kahramanmaraş’ta en iyi şekilde ağırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kültürel, eğitimsel ve sportif faaliyetlerle sizleri şehrimize daha da yakınlaştırıyor. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlerin buradaki eğitim hayatınızı en verimli şekilde geçirmeniz için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

“Kahramanmaraş’ın birer gönüllü elçilerisiniz”

Uluslararası Yedi Kıta Öğrenci Derneği’nin Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerle şehri bütünleştirdiğini ifade eden Başkan Toptaş, belediye olarak eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerle her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

“Bizler, ‘Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü’ düsturuyla hareket ediyoruz. Sizler sadece misafir değil, bu şehrin birer gönüllü elçilerisiniz” diyen Başkan Toptaş, öğrencilerin Türkiye’de edindikleri tecrübelerin kendilerine rehber olacağını vurguladı.

Başkan Toptaş, “Sizler, sadece bu şehrin misafirleri değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın birer gönüllü elçilerisiniz. Burada edindiğiniz dostluklar, öğrendiğiniz bilgiler ve yaşadığınız tecrübeler, hayatınız boyunca size rehber olacak. Sizlerden beklentimiz, buradan güzel anılarla, güçlü bir eğitimle ve Türkiye’ye dair en güzel duygularla ayrılmanızdır. Bu vesileyle, bu güzel iftar programında bizleri bir araya getiren Uluslararası Yedi Kıta Öğrenci Derneğimize teşekkür ediyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Soframız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun” dedi.

İftar programı, öğrencilerin Başkan Toptaş’a teşekkürlerini iletmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.