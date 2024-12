170 öğrenciye mont, kitap ve temizlik seti hediye eden Başkan Toptaş, Kale Mahallesi’ne Gençlik Merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Onikişubat Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olmayı sürdürerek, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Onikişubat Belediye Başkanı HanifiToptaş, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla gerçekleştirdikleri projekapsamında öğrencilere desteğini hız kesmeden sürdürüyor.

Son olarak Kale Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 170 öğrenciye mont, kitap ve temizlik seti hediye edildi.

“Gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz”

Başkan Hanifi Toptaş, gençlerin toplumun geleceği olduğuna vurgu yaparak, şu şekilde konuştu, “Kıymetli gençlerimizin motivasyonlarının yüksek olması bizim için çok kıymetli. Bu anlamda onların ihtiyaçlarını karşılama ve her daim yanlarında olduğumuzu hissettirme noktasında önemli sorumluluklarımız var.Onikişubat Belediyesi olarak öğrencilerimizi desteklemek ve eğitim yolculuklarında onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Açıkça söylemek gerekirse biz birçok programa katılıyoruz ama bizleri en mutlu eden, en mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi özellikle gençlerimizle olduğumuz anlar.Bizleri ağırladığınız için bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii gençlerimizi çok önemsiyoruz ve özellikle Onikişubat Belediyesi olarak da bu dönem içerisinde ilçemizin her alanında, her bölgesinde gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Burada dasizlere hem moral motivasyon açısından destek vermek hem sizlerin yanında olmak istedik. Aynı zamanda hediyelerimiz ve kitap setlerimiz olacak, onları da sizlerle paylaşmak istedik.

“Kale Mahallesi’ne Gençlik Merkezi kazandıracağız”

Biraz önce hem hocalarımızla hem de muhtarımızla görüştük. İnşallah Kale Mahallemizde inşallah sizlerin özellikle üniversiteye hazırlık açısından değerli olduğunu düşündüğümüz bir gençlik merkezini de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı da istişaremizi yaptık. İnşallah iyi bir alan bulduğumuzda sizlere inşallah burada çok güzel bir mekân kazandıracağız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi eğitim kısmı bizim için çok önemli. Bizler belediye olarak yollar yapıyoruz, kaldırımlar yapıyoruz, altyapı getiriyoruz, park bahçelerin bakımlarını yapıyoruz. Bunların hepsi çok önemli ama tabii ki eğitim kısmı, özellikle bizim belediyecilik anlayışımızdan en önemli yeri işgal ediyor. İnşallah bundan sonraki dönemde de her zaman tıpkı buradaki gibi sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.Ben teşekkür ediyorum bugün bizleri burada ağırladığınız için. İnşallah sizleri her zaman belediyemize de bekleriz. Bizden herhangi bir beklentiniz olduğunda, giderilmesi gereken herhangi bir eksiklik olduğunda her zaman bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.”

Öğrencilerle voleybol oynayan Başkan Toptaş, esnafları da gezmeyi ihmal etmedi.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan etkinlikte, Başkan Toptaş’a teşekkür edildi.

Öğrenciler, hediyelerin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirerek, bu tür desteklerin eğitim hayatlarına olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.