Gerek hane ziyaretleri gerekse toplu iftar programlarıyla Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini hemşerileriyle soluyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez mahalle muhtarlarını bir araya getirdi.

Onikişubat’ın merkez ve kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlar ve ailelerile iftarda buluşan Başkan Toptaş’a, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Demirkol, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, bölge koordinatörleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

İftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Toptaş, muhtarların her biriyle ayrı ayrı tokalaştı.

Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı.

“Ramazan ayı içerisinde her zaman sahada olacağız”

İftar vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, muhtarların Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Toptaş yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de bu mübarek ayın manevi ikliminde, Mahallerimizde vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, sorunlarını çözmek için canla başla çalışan çok kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelerek hem gönüllerimizi buluşturmak hem de istişarelerde bulunmak istedik. Aynı zamanda ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızdan başkanlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Dün de çevre koruma ve saha ekiplerimizle birlikteydik. Daha öncesinde de ifade etmiştim. İnşallah bu Ramazan ayı içerisinde her zaman sahada olacağız. Hem hemşerilerimizle birlikte olacağız hem de hemşehrilerimize hizmet eden arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte olacağız demiştik. Dün de çevre konusunda şehrimizin çok daha temiz, çok daha güzel olması için çalışan, gayret gösteren çalışma arkadaşlarımızla birlikteydik” ifadelerini kullandı.

“Birçok alanda önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz”

Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü vazifesi gören, halkımızın taleplerini en iyi bilen, en yakından takip eden değerli yol arkadaşlarımız. Onikişubat Belediyesi olarak, her bir muhtarımızla omuz omuza vererek ilçemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her mahallemizin ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkate alarak projeler geliştiriyor, hizmetlerimizi en hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi bu ayda da sosyal yardımlarımızı artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gıda kolileriyle, iftar sofralarımızla, gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmayacağız. Bugün burada, aynı sofrada buluşmuş olmamız da bu birlikteliğin en güzel göstergelerinden biri. Rabbim, bizlere nice Ramazanlara hep birlikte sağlıkla, huzurla ulaşmayı nasip etsin. Ben bugün davetimize icabet eden, hem tüm teşkilatlarımıza hem de çok değerli muhtarlarımıza hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimize de hayırlı iftarlar diliyorum” şeklinde konuştu.