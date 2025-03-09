Yoğun katılımın olduğu gecede Özhan, geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarı ve kendine has yorumu ile gönüllere dokundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştirmek adına düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programda, Türk Tasavvuf Musikisinin usta ismi Ahmet Özhan sahne aldı. Sevilen sanatçının seslendirdiği ilahiler ve tasavvuf müziğinin seçkin eserleri, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.Yoğun ilginin gösterildiği programa sanatseverler adeta akın etti.

Salonun tamamen dolduğu gecede, Ahmet Özhan geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarı ve kendine has yorumu ile gönüllere dokundu. Ramazan ayının manevi iklimine uygun eserleriyle dinleyicilere huzur dolu anlar yaşatan Özhan, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Konser boyunca vatandaşlar ilahilere ve eserlere eşlik ederek manevi coşkuyu paylaştı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesine ve sahne performansıyla izleyenleri mest eden Ahmet Özhan’a teşekkürlerini iletti.