Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yayımladığı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna 23 Nisan’ınTürkiye, vatandaşlar ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutacağız”

“Sözlerime, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ederek başlamak istiyorum. 23 Nisan’ın, TBMM’nin açılış yıl dönümü olmasının yanı sıra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmesi oldukça anlamlıdır. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Bizler, her zaman çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de, Kahramanmaraş’ta ve Onikişubat’ta yaşamaları için kıymetli anne ve babaları ile halkımızdan aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Onikişubat Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, bütün projelerimizde merkeze alıyoruz. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bir kere daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Tüm çocuklarımıza nice güzel bayramlar diliyorum.”