Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Mesajında, sınava kayıt yaptıran 2 milyon 560 bin 640adaya başarılar dileyen Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak tüm öğrencilerin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için üzerlerine düşen gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vatandaşları okul çevresinde gürültü yapılmaması noktasında uyaran Başkan Toptaş, velilere de seslendi.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Tüm öğrencilerimizin kalplerinden geçen hedeflere ulaşmasını temenni ediyorum”

“Sevgili öğrencilerimiz, eğitim-öğretim hayatınızdaki on iki yıllık maratonun ardından, geleceğiniz için önem arz eden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceksiniz. Geleceğimizin teminatı siz değerli öğrencilerimizin heyecanını, azmini, mücadelelerini, sabrını, inancını ortaya koyarak, fırsatları yakalayabilecekleri bir sınav süreci geçirmeleri en büyük dileğimizdir. Kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanmakla birlikte, başarılı olacağınızdan şüphem yoktur. Yıllardır hayalini kurduğunuz üniversitelere bu sınavlar sonunda girmenizi, emeklerinizin karşılığını almanızı canı gönülden diliyorum. İnanıyorum ki stresten uzak bir şekilde gireceğiniz sınavlarda, bugüne kadar edindiğiniz bilgi ve birikimlerinizi en üst düzeyde yansıtacaksınız ve ideallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Sevgili gençler, sınavdan yüksek puan almak, bir üniversiteye yerleşmek ve okulu bitirmek elbette önemli fakat başarı sadece bu değildir. Yaptıklarınızı kendiniz değerlendirebiliyor ve gereğini yaptığınıza siz inanıyorsanız başarılı olmuşsunuz demektir. Ayrıcı sınav saatlerinde okul çevreleri başta olmak üzere tüm halkımızdan öğrencilerimizi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalarını, özellikle korna gibi gürültülü faaliyetlerde bulunmamalarını rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Bilgi ve Kültür Evlerimiz ile Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarda sınava hazırlanan gençlerimiz başta olmak üzere başarılarıyla ülkemizin ve şehrimizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarımıza YKS’de muvaffakiyetler diliyorum. Tüm öğrencilerimizin kalplerinden geçen hedeflere ulaşmasını temennisiyle sınav sonuçlarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek sizlerin olsun diyorum. Allah zihin açıklığı versin”