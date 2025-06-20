Destek noktalarında öğrenci ve velilere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında olduğu gibi bu hafta sonu düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) da öğrenci ve velilere destek sağlanacak. 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS kapsamında, ilçelerde bekleme ve ikram noktaları kurulacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülecek uygulama ile hem öğrencilerin hem de sınav süresince dışarda bekleyen velilerin sınav stresinin bir nebze hafifletilmesi hedefleniyor.

İkram ve Bekleme Noktalarıyla Destek Verilecek

Uygulama kapsamında Onikişubat’ta KSÜ Avşar Kampüsü Fen Fakültesi önünde, Dulkadiroğlu’nda ise Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerindeki okul bölgesinde bekleme alanları oluşturulacak. Vatandaşlara burada çeşitli ikramlarda bulunularak sınav sürecinde daha huzurlu ve konforlu bir atmosfer sunulacak. Elbistan’da da benzer uygulamalar hayata geçirilecek. Esentepe Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Kamil Topal Ortaokulu önlerinde kurulacak bekleme alanları, sınav süresince öğrenci yakınlarına hizmet verecek.