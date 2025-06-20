Gençlerin geleceğine katkı sunmak amacıyla eğitim alanında pek çok projeyi hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kritik sınav dönemlerinde gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adaylarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek belediye ve özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.