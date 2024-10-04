Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin her yıl belirli aralıklarla düzenlediği ‘Babamın Arkadaşı’ projesine katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Hakan Duygal’ın ailesi ile bir araya geldi.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Toptaş, şehidin kızıMeyraDuygal’ı (9) makam aracıyla okuluna bıraktı. 4’üncü sınıf öğrencisi olanMeyra ile makam aracında okula gidene kadar sohbet eden Başkan Toptaş, Meyra’ya sırasına oturana kadar eşlik etti.

Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen proje kapsamında, kent protokolü tarafından 16şehidin 21 evladı okullarına bırakıldı.

Projeye Başkan Toptaş’ın yanı sıra, Vali MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Onikişubat Kaymakamı Salih Çigdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemur, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.

“Şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur”

Başkan Toptaş, bu özel günde Meyra’yı okuluna bırakmanın gururunu yaşarken, şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. “Şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Başkan Toptaş, bu ziyaretin sadece bir destek değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında, “Meyra, senin gibi gençlerimizin başarılı bir eğitim hayatı geçirmesi, bizler için büyük bir mutluluktur. Senin başarın, kıymetli baban aziz şehidimizin ruhunu da şad edecektir” sözleriyle Meyra’ya moral veren Başkan Toptaş, şehit Hakan Duygal’a olan minnet ve saygısını da ifade etti.

Başkan Toptaş, “Şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin başlattığı 'Babamın Arkadaşı' projesi kapsamında kahraman şehidimiz Hakan Duygal'ın kıymetli emaneti Meyra'yı bugün okuluna biz bıraktık. Güzel kızımıza eğitim hayatında başarılar dilerken, daima yanında olduğumuzu vurguluyor, aziz şehidimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.