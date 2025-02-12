Kurtuluş Bayramı kutlamaları kapsamında çok özel bir etkinlik daha gerçekleştirildi. Kurtuluşun 105. yılında düzenlenen kortej yürüyüşü ve mehteran konseri coşkulu anlara sahne oldu.

Binlerce vatandaşın katıldığı kortejde, Türk Bayrağı dalgalanırken marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü, Onikişubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar devam etti. Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve şehir protokolü de yürüyüşte yer aldı.

Meşalelerle aydınlatılan güzergâhta, marşlar eşliğinde ilerleyen kalabalık, ellerindeki Türk Bayrağı ile şehrin kurtuluşunu gururla kutladı. Kortej yürüyüşü boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından etkinliğe destek verdi. Şehir merkezinde adeta bayram havası estiren yürüyüş, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

Mehteran Konseri Büyük Beğeni Topladı

Yürüyüş kortejinin ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde mehteran konseri düzenlendi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, tarihi marşlarla milli duygularını doruğa çıkardı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi, sahneye çıktığı andan itibaren coşkulu alkışlarla karşılandı.

Konserde;“Sancak Marşı”, “Genç Osman”, “Plevne Marşı”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Yelkenler Biçilecek”, “Bu Bayrak” ve “Hücum Marşı” gibi eserler seslendirildi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla konseri dinleyen vatandaşlar, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Mehteran ekibinin sahne performansı büyük beğeni toplarken, seyirciler uzun süre alkışlarla destek verdi.