Şubat ayında hizmete açılan Kahramanmaraş ve bölgesine hizmet eden HG Hospital, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, KKTC Kahramanmaraş Edeler Dernek Başkanı Hacı Ahmet Koçkat, MHP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Darıcı’yı misafir etti.

Hayırlı olsun ziyaretinde misafirleri HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy ve HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel karşıladı.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, HG Hospital deprem felaketi yaşamış Kahramanmaraş’ımız ve bölgemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bizlerde bu sağlık yatırımını bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli yatırım özellikle insanlarımızın hayatına dokundu ve önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Yıllarca Ankara ve İstanbul gibi şehirlere gitmek zorunda kalan bölge halkımız için kendi evinde, yanıbaşında bir sağlık üssü oldu. Her geçen gün ilgi de artıyor ve bizde bunun mutluluğunu yaşıyoruz. HG Hospital her geçen gün daha da gelişecek ve Yurtdışından da hasta kabul eden bir yapı haline gelecek. İyileştiren Hastane temamızın böyle ilgi ve takdir görmesi de bizi çok mutlu ediyor. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz’dedi.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, ziyaret anısına HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’a Milli Mücadelemizin Kahramanı Ser Komser Arslanbey’in resminin bulunduğu tabloyu hediye etti.