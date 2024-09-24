Brent petroldeki dalgalanmalar, döviz kurunun yükselişi ve vergi değişiklikleriyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları ateş pahası oldu.

Makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Her geçen gün cebimizi daha çok zorlayan akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve vergi değişiklikleriyle birlikte yeni bir zamma uğradı. Peki, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Benzin fiyatı: 42.72 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL