Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında da yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkalığınca yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Toplam 11 kilometre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahipArmutalan – SöğütdereGrup Yolu’nda sathi asfalt uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konforunun artırılması hedeflenirken çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten bölge halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.