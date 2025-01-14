Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlar hız kesmeden devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen kentsel tasarım projeleri de hızla yükseliyor.

Emlak Konut ve TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarla şehir merkezinde yeni yaşam alanları oluşturulurken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de bu alanlarda üstyapı imalatlarını gerçekleştiriyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, yeni konut alanlarının çevre düzenlemelerini ve ulaşım altyapısını tamamlıyor. Bu kapsamda, Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar titizlikle devam ediyor.

“Şehrimizi Birlikte Geleceğe Hazırlıyoruz”

Yeni yaşam alanlarında gerçekleştirilen üstyapı imalatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yeniden imarı ve inşası kapsamında hayata geçirilen projelerle şehrimizi daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın şehir merkezimizde yükselen kentsel tasarım projeleri, Kahramanmaraş’ın geleceği için önemli bir adım teşkil ediyor. Emlak Konut ve TOKİ iş birliğiyle oluşturulan yeni yaşam alanlarının üstyapı imalatlarını Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Yeni konut alanlarının çevresinde modern yollar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kahramanmaraş’ın yeniden yükselişi, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğümüz bu çabalarla mümkün olacak” cümlelerini kaydetti.