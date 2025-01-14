Edinilen bilgiye göre, Veli Meşe (80), öğle saatlerinde Güvenlik Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen yaşlı adam, aile üyeleri tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalar sırasında, Meşe’nin bir evin bahçesinde ağaçta asılı vaziyette bir şahıs olduğuna dair ihbar alındı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Veli Meşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada cansız bedenin Meşe'ye ait olduğunu tespit etti.

Afşin nüfusuna kayıtlı olan ve yaşamına son verdiği iddia edilen Meşe’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.