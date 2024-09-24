Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; çevre bilincini geliştirmek, atık yönetimine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam anlayışını çocuklara aşılamak amacıyla Dünya Temizlik Günü’nde Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu özel etkinlikte minik çevre gönüllülerine; katı atıkların yönetimi, geri dönüşüm süreçleri, çevre bilinci, atıkların ayrıştırılması ve çevreye zararları gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitici ve interaktif bir program çerçevesinde çocuklara, katı atıkların tesise kabulünden geri dönüşüm sürecine kadar tüm aşamalar hakkında detaylı bilgiler verildi.Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlik, çocuklara çevre bilincini aşılamakla kalmayıp, geleceğin daha temiz ve sürdürülebilir olması için atılan önemli bir adım oldu.

“Geri Dönüşüm Aşamalarını Yakından Gördük”

Gülseren Nedirli, “Bugün çok güzel bir etkinliğe katıldık. Katı atıkların nasıl dönüştürüldüğünü öğrendik burada. Çevremizi korumamın ne kadar değerli olduğunu bugün bir kez daha anladık” diye konuştu. Muhammet Soner Kaya, “Bugün geri dönüşüm ile alakalı çok önemli bilgiler öğrendik. Çok keyifli bir gün geçirdik, teşekkür ederim” dedi. Zeynep Durançakır, “Çöplerin neden doğaya rastgele atılmaması gerektiğini, bunların doğaya zararlarını bugün bir kez daha öğrendik. Geri dönüşüm aşamalarını yakından gördük” ifadelerini kullandı.