"Ümmetin Emaneti Kudüs" sloganıyla düzenlenen, “Minber”isimli Tiyatro Gösterisi, 4 Ekim Çarşamba günü saat 20:00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.



Dulkadiroğlu Belediyesi, Yönetmenliğini İskender Atilla Atasoy’un yaptığı, Seyfullah Şenel’in yazıp oynadığı “Minber” isimli tiyatro gösterisini Kahramanmaraşlılarla buluşturuyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her Müslümanın Kudüs ve Filistin davasına sahip çıkmasının önemine değinerek, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Bu husustaki hassasiyeti dile getiren Başkan Akpınar, “Kudüs, yalnızca bir toprak parçası değil; ümmetin ortak davası, Peygamber Efendimizin mirasıdır. Genç nesillerimizin bu bilinçle yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Düzenlediğimiz tiyatro gösterisiyle Kudüs’ün içinde bulunduğu durumu gündemde tutmayı ve vatandaşlarımızla bu konuyu daha da içselleştirmeyi hedefliyoruz” diyerek etkinliğin amacını özetledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin kültürel ve manevi değerlere verdiği önemin altını çizen Başkan Akpınar, bu etkinlik vesilesiyle Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı önemi bir kez daha hatırlatmak istediklerini belirtti. Ayrıca, belediyenin Kudüs davasına verdiği desteğin artarak süreceğini de vurguladı.

Kudüs’ün dünya Müslümanlarının ortak mirası olduğu bilinciyle gerçekleştirilecek Minber adlı Tiyatro Gösterisi'ne tüm vatandaşlar davetlidir.