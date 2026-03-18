Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimini tüm ilçelere yaymak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programı, bu kez Ekinözü’nde vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Ekinözü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programı her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılandı. Salonun tamamen dolduğu akşamda, yüzlerce kişi aynı sofrada oruç açarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. İftar organizasyonu, Ramazan’ın bereketini paylaşmanın huzurunu ve dayanışma duygusunun ilçe genelinde güçlü bir şekilde hissettirdi. İftar programına; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ve ilçe protokolü de katıldı.

Huzur Dolu Atmosfer

İftar öncesinde sahnelenen tasavvuf müziği dinletisi ise geceye ayrı bir anlam kattı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği dinleti, Ramazan ayının manevi derinliğini hissettiren anlara sahne oldu. Ezgiler eşliğinde geçirilen dakikalar, katılımcılara huzur dolu atmosfer yaşamasına vesile oldu.

Geleneksel Oyunlarla Neşeli Anlar

İftarın ardından ise etkinlikler özellikle çocuklara yönelik hazırlanan gösterilerle devam etti. Geleneksel Hacivat ve Karagöz oyunu ile kukla gösterileri, minik izleyicilerin beğenisini kazandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu neşeli anlara eşlik etti.

“Ekinözü’nde Gönül Sofrasında Buluştuk”

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel atmosferi sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istedik. ‘İlçemde İftar Var’ programımızla Ekinözü’nde kurduğumuz gönül sofrasında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı sofrayı paylaşan, aynı duaya amin diyen hemşehrilerimizin oluşturduğu bu tablo, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bu birliktelik, şehrimizin ne kadar güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizle İftar Sofrasında Buluşmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “Öncelikle Ekinözülühemşehrilerimizle bu gönül sofrasında buluşmanın bizleri son derece mutlu ettiğini belirtmek isterim. Bu anlamlı program için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Coğrafyamız bilindiği üzere ateş çemberi. Ama Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gösterdiğimiz güçlü duruş ile bizi bu ateş çemberine çekemiyorlar. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.