AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yer sarsıntısı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 04.51 sularında gerçekleşti. Merkez üssü Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 3,0 olarak kayıtlara geçti.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli bir endişeye yol açsa da bölgeden sevindirici haberler geldi. Edinilen bilgilere göre;

· Deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

· Resmi makamlarca intikal eden olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.

Bölgede hayat normal seyrinde devam ederken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.