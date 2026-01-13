Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı sekteye uğratmaması için tüm ekipleriyle sahada yoğun mesai yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler; ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki tüm güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bu sayede arterler ulaşıma açık tutulurken, sürücülerin güvenli seyahat edebilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için ekiplerin 7/24 sahada görev yaptığı vurgulandı. Ayrıca karla mücadeleye ilişkin talep ve ihbarların ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletilebileceği hatırlatıldı.