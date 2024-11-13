Genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde öğrencilere yönelik sağladığı desteklerle adından söz ettiren ve Kahramanmaraşlıların takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik bir desteği daha hayata geçiriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylar için şehir merkezi ve ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesine bağlı halk kütüphanelerinde ücretsiz deneme sınavları düzenlenecek. Dönem boyunca düzenlenecek denemelerde dereceye giren adaylar ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Alanında Uzman Eğitimcilerle Sınava Hazırlık Desteği

Ücretsiz deneme sınavlarının yanı sıra Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan Turgut Reis Halk Kütüphanesi’nde YKS adaylarına yönelik ücretsiz hazırlık etütleri ve danışmanlık hizmeti de verilecek. Hazırlık etütlerinde alanında uzman eğitimciler, öğrencilere sınavlara hazırlık noktasında destek sağlayacak. Eğitimciler, öğrencilere sınav stratejileri geliştirmede yardımcı olacak, yönlendirmelerde bulunacak. Özellikle sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışmalarla, öğrencilerin sınava daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları sağlanacak. Ücretsiz deneme sınavı ve danışmanlık hizmeti ön başvuruları 17 Kasım Pazar gününe kadar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/13/kpss-ve-yks-deneme-sinavi-ve-hazrilik-etudu-on-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek.