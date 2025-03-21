Gençlerin manevi dünyasına dokunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla okullarda yazar buluşmaları gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında birbirinden değerli şair ve yazarlar, şehrin farklı noktalarında yer alan liseleri ziyaret ederek öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirdi. Ramazan’ın kültürel zenginliği, edebi derinliği ve manevi atmosferi gençlere yazarların kaleminden ve kelimelerinden aktarıldı.

Melikşah Sezen, “Ramazan Ayı Bizim Neyimiz Olur” Konusunu Ele Aldı

Yazar Melikşah Sezen; İbrahim Çalık Anadolu Lisesi, Süha Erler Anadolu Lisesi, Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi ve Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Sezen, “Ramazan Ayı Bizim Neyimiz Olur” konulu söyleşisinde Ramazan’ın bireysel ve toplumsal hayattaki yerini anlattı.

Akın ile “Kelimelerin Kalbi ve Kalbin Kelimeleri”

Yazar Hüseyin Akın; Kahramanmaraş Fen Lisesi, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi ve Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşilerde “Kelimelerin Kalbi ve Kalbin Kelimeleri” başlığı altında gençlerle anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Köneçoğlu, Kültürümüzde Ramazan’ı Anlattı

Eğitimci- yazar Mustafa Köneçoğlu; 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi ve Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluşarak “Kültürümüzde Ramazan” konusunu ele aldı. Köneçoğlu, Ramazan’ın toplumsal hayata ve bireyin yaşantısına etkisini anlattı.

Tuğtağ, Ramazan ve Gençlik Konusunu İşledi

Yazar Melih Tuğtağ; Fatih Anadolu Lisesi, TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde “Ramazan Ayı Gençlere Ne Söyler?” temalı söyleşiler düzenleyerek öğrencilerle bir araya geldi.Tuğtağ, Ramazan ayının özellikle gençlere etkisi ve onlar için önemine değindi.

Yazıcı, Modern Zamanlarda Ramazan’ı Anlattı

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen yazar Muhammed Yazıcı, “Modern Zamanlarda Ramazanı Yaşamak” konusunu ele aldı. Yazıcı, günümüzde Ramazan ayının nasıl idrak edildiğini farklı perspektiften değerlendirdi.

Öğrenciler Etkinliklerden Memnun Kaldı

Etkinliklerde gençler; şiir, edebiyat ve manevi değerlerle Ramazan ayını derinden hissetti. Ramazan’ın paylaşma, sabır, merhamet ve birliktelik ruhu yazarların anlatımıyla öğrencilerin gönlünde yankı buldu. Söyleşilere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Ramazan’ın manevi havasını daha derin yaşamalarına vesile olan etkinlikler için Büyükşehir Belediyesine ve katılımcı yazarlara teşekkür etti.