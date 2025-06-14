Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak, çevre sağlığını korumak ve vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunmak amacıyla temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkeziyle sınırlı kalmayan Büyükşehir ekipleri, ilçelerde de temizlik, yıkama ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Elbistan’da kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı.

20 Araç ve 50 Personelle Sahada

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, toplam 50 personel ve 20 araç görev alıyor. İlçe merkezinin en yoğun kullanılan arterlerinden Pınarbaşı, Gariplik, Söğütlü, Darende, Çilingir, Hulusi Efendi ve Dulkadiroğlu caddeleri ile Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım bulvarlarında detaylı temizlik gerçekleştiriliyor. Yol süpürme araçlarıyla cadde ve kaldırımlar süpürülürken, arazözlerle yıkama işlemleri de yapılarak bölgeler evsel atıklardan, ambalaj atıklarından, toz ve diğer kirlilik unsurlarından arındırılıyor. Böylece hem çevresel hem de görsel kirliliğin önüne geçiliyor.

Yeşil Alanlarda İlaçlama Uygulaması

Temizlik çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi için yeşil alanlarda da ilaçlama işlemleri yürütülüyor. Parklar, refüjler ve yeşil kuşaklardaki ağaç ve çim alanlarda yapılan ilaçlama ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir’den Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Kararlılık

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, temizlik ve çevre sağlığına yönelik çalışmaların yalnızca şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde periyodik olarak sürdürüldüğü belirtilerek, “Amacımız, tüm hemşehrilerimize sağlıklı, temiz ve estetik bir çevre sunmaktır. Ekiplerimiz bu doğrultuda gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.