Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla cadde yenilenen yüzüyle trafiğe açılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin trafik yoğunluğu bakımından en önemli arterleri arasında yer alan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları ise yoğun tempoyla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, modern ve konforlu ulaşım standardına kavuşturuluyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, altyapı imalatları ve bölgede gerçekleştirilen inşa faaliyetleri sırasında zarar gören yol yüzeyi tamamen yenileniyor. Ekipler tarafından yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla birlikte cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplanıyor.Şehir merkezinin ulaşımdaki can damarlarından biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de ulaşım konforunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede yapılan yenileme çalışmaları, sürücüler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Çalışmalarda Sona Gelindi

Yoğun bir şekilde sürdürülen asfalt serim çalışmalarında sona yaklaşıldı. Planlanan program doğrultusunda kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından Cahit Zarifoğlu Caddesi, yenilenen asfaltı ve modern görünümüyle yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.