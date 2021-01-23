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Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazetede dün yayımlanan değişikliklere göre, son günlerde yaşanan kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak, bundan böyle 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalarda "yağmur suyu toplama sistemi" yapılması zorunluluğu getiriliyor.

Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...

Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazetede dün yayımlanan değişikliklere göre, son günlerde yaşanan kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak, bundan böyle 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalarda "yağmur suyu toplama sistemi" yapılması zorunluluğu getiriliyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:22
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planlı alanlar yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle yoldan yüksek olan parsellerde zaman zaman yoğun yağışlar neticesinde yıkılabilen, ayrıca kaldırımlar üzerindeki yaya trafiği üzerinde baskı oluşturan yüksek bahçe duvarlarına da düzen getirildi. Düzenleme ile kuraklık sorunu da dikkate alınarak 2000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binalara yağmur suyu toplama sistemi yapılması zorunluluğu geldi.

KALAN İMAR HAKLARI DAHİLİNDE YENİ BİNALAR YAPILABİLECEK

Yapılan değişikliklere göre mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanıp iskân alınmış bir binanın bir yapıda mevzuata aykırı olup yapı kayıt belgesi alınmış olan bir bağımsız bölüm bulunması halinde, diğer bağımsız bölümlerde tadilat yapılabilmesinin önü açıldı. Yine başka bir düzenleme ile bundan böyle, yapı kayıt belgesi alınmış olan bir bina bulunan parsellerde, varsa kalan imar hakları dâhilinde mevzuata uygun olarak yapılacak yeni binalar yapılabilecek.

YAĞMUR SULARI BOŞA GİTMEYECEK

Yapılan bir diğer düzenleme ile de; kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak, bundan böyle 2000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, gerektiğinde bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacı için kullanılmak üzere, bahçe zemini altında yapılacak bir depoda toplaması amacıyla "yağmur suyu toplama sistemi" yapılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca isteyen idarelere, daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilmeleri yetkisi de verilecek.

TEHLİKE ARZ EDEN BAHÇE DUVARLARINA DÜZEN GETİRİLDİ

Düzenleme ile yoldan yüksek olan parsellerde arkası toprak doldurularak yapılan ve zaman zaman yoğun yağışlar neticesinde yıkılabilen, ayrıca kaldırımlar üzerindeki yaya trafiği üzerinde baskı oluşturan yüksek bahçe duvarlarına da düzen getirildi.

Bundan böyle yol kotu ile aynı seviyedeki ön bahçelerde yapılacak bahçe duvarı yüksekliğinin en fazla 50 santimetre olması, yoldan yüksek olan ön bahçelerde ise duvar yüksekliklerinin ön bahçenin tabii zemin kotunu en fazla 50 santimetre geçebileceği kuralı getirildi.

AVM DÜZENLEMESİ

Düzenlemede alışveriş merkezlerini de ilgilendiren bir madde yer aldı. Alışveriş merkezlerinde ile 40 tan fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda 50 metrekareye kadar yapılacak olan kütüphane odalarının, yüzde 30 kapsamında emsal harici olarak yapılabilecek alanlar içinde değerlendirilebileceği hükmü getirildi.

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