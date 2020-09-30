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Reyhanlı barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Hatay'daki Reyhanlı Barajı ve çevresinde kuş türü sayısı 129'a yükseldi.

Reyhanlı barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Reyhanlı barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Hatay'daki Reyhanlı Barajı ve çevresinde kuş türü sayısı 129'a yükseldi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:46

Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 14 yeni kuş türü görüntülendi.

Bununla, bölgedeki tür sayısı 129'a yükseldi.

Dernek Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine, bölgede her geçen gün daha çok kuş gözlendiğini söyledi.

Bölgede keşiflerine devam ettiklerini ve artışın sevindirici bir gelişme olduğunu anlatan Atahan, "Gözlemlerde 14 kuş türünü daha tespit ettik. Yıl sonuna kadar artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Reyhanlı Barajı, Hatay'ın kuş cenneti olma yolunda ilerliyor." dedi.

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