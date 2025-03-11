Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarette, Kahramanmaraş’ın içmesuyu ihtiyacı ve Kısık Barajı projesi ele alınarak kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı görüşmede, şehrin mevcut su ihtiyacı ve gelecekte artabilecek taleplere yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Kısık Barajı projesinin hızlandırılması ve bölgedeki su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

“Hedefimiz Şehrimizin Su Sıkıntısı Yaşamaması”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın içmesuyu ihtiyacını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak adına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Kısık Barajı, şehrimizin su arz güvenliği açısından büyük bir yatırım. Bu projenin hızlandırılması ve ilgili süreçlerin en kısa sürede tamamlanması için hükümetimizle iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Kahramanmaraş’ın gelecekte herhangi bir su sıkıntısı yaşamaması. Bu noktada vermiş oldukları destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.