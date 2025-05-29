Karatutlu, “Kahramanmaraş kadim bir şehir, ama ne yazık ki her kurumda derin bir koordinasyonsuzluk hâkim. Bürokrasi halkı değil, kendi keyfini dinliyor” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Rezerv alan kararları keyfî alınıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü halktan kopuk ve keyfî kararlar almakla eleştiren Karatutlu, “Vatandaşın rızası olmadan ‘Burası rezerv alan, burası değil’ diye masa başında karar alınıyor. Hiçbir objektif kriter yok” dedi. Yerinden dönüşüm için konulan 31 Haziran tarihinin de vatandaşın sorunları çözülmeden dayatıldığını vurguladı.

TOKİ konutları boş kaldı, esnaf mağdur

Yapılan konutların halkın ihtiyaçlarına uygun olmadığını söyleyen Karatutlu, “TOKİ’nin yaptığı 8-10 bin konut şu an boş. Çünkü insanlar evini yerinde yapmak istiyor. Ama sistem buna izin vermiyor” diyerek hükümete çağrıda bulundu. Ayrıca 31 Mayıs’ta sona erecek mücbir sebep uygulamasının, durumu ağır olan esnaflar için uzatılması gerektiğini vurguladı.

Kültürel ve sosyal ilgisizlik: Maraş yine göz ardı edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığını Kahramanmaraş’a duyarsız kalmakla suçlayan Karatutlu, “Adana’ya, Antep’e, Malatya’ya, Kayseri’ye festival yapılırken Kahramanmaraş’a bir etkinlik bile yok. 1 milyon 200 bin nüfuslu şehirde ne tiyatro ne müze ne sergi salonu var.” dedi. Kültür Bakanı’nın Kahramanmaraş’a bir yıldır hiçbir karşılık vermediğini belirterek “Yüz mü öyle, yoksa ilgisizlik mi?” diyerek durumu ironik bir dille eleştirdi.

Spor yatırımları yok, bakan Dubai’de baklava yiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da yetersiz kaldığını ifade eden Karatutlu, “Koca şehirde ne stadyum ne kapalı spor salonu ne yüzme havuzu var. Ama Bakan ortada yok, Dubai’de baklava yedirme partisinde” dedi. Kahramanmaraş’ın tüm zorluklara rağmen spor alanındaki başarısına dikkat çeken Karatutlu, “Basketbolda 1. Lig’e, futbolda 2. Lig’e çıktık. Biz mücadele ettik, siz de artık destek olun!” çağrısını yaptı.

Kahramanmaraş’a gözünüzü kapatmayın!

Konuşmasının sonunda, Kahramanmaraş’ın sorunlarının sadece imarla değil, sosyal ve kültürel alanda da derinleştiğine vurgu yapan Karatutlu, iktidara çağrıda bulundu: “Kahramanmaraş’ı yok sayamazsınız. Bu milletin sabrını daha fazla zorlamayın!”