Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasına sahip çıkma misyonuyla önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Anadolu halk ozanlığı geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Mahzuni Şerif, doğduğu topraklarda düzenlenecek özel bir konserle anılacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Afşin Belediyesi ve Afşin Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen “Âşık Mahzuni Şerif’e Vefa Konseri”, 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programı saat 20.00’da başlayacak. Program kapsamında, Mahzuni Şerif’in türküleri sanatçılar tarafından seslendirilecek; halk ozanının şiirleri, yaşamı ve sanatı üzerine hikayeler katılımcılara duygusal ve kültürel bir yolculuk sunulacak. Gecede, Mahzuni Şerif’in halk müziğine kattığı değerler bir kez daha hatırlanacak, onun eserleriyle büyüyen kuşaklara bir vefa borcu ödenecek.

Tüm Vatandaşlar Vefa Konserine Davetli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu anlamlı geceye tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtilerek, “Şehrimizin yetiştirdiği büyük halk ozanlarından Âşık Mahzuni Şerif’i, eserleriyle bir kez daha yaşatacağız. Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak en büyük görevlerimizden biri. Tüm hemşehrilerimizi bu özel gecede bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.