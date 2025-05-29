KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilçede eş zamanlı olarak sürdürülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. KASKİ ekipleri, altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan’ın en yoğun trafik yükünü taşıyan arterlerinden Çeçenistan ve Eldelek caddelerinde önemli bir aşamaya geçildi. Altyapı imalatlarının başarıyla tamamlandığı bu caddelerde, yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaların giderilmesi amacıyla sıcak asfaltla tamir çalışmaları başlatıldı. KASKİ ekipleri, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören yol kaplamalarını onararak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Yürütülen çalışmalarla sadece trafik güvenliği değil, aynı zamanda kent estetiği de göz önünde bulunduruluyor. Sıcak asfaltla yapılan bakım onarım uygulamaları sayesinde hem sürüş konforunun artırılması hem de şehir görüntüsünün modern ve düzenli bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.