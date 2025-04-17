Depremin ardından birçok spor tesisinin ya tamamen yıkıldığını ya da plansızlık ve ilgisizlik nedeniyle ortadan kaldırıldığını belirten Karatutlu, koca bir şehrin kaderinin belirsizlik içinde bırakıldığını ifade etti.

“Ne stadyum kaldı ne spor salonu ne de yüzme havuzu!”

Karatutlu, depremin ardından yalnızca barınma değil, sosyal yaşam alanlarının da büyük yara aldığını belirterek, spor tesislerinin yetersizliğine dikkat çekti:“Deprem öncesinde de spor tesisi açısından eksikleri bulunan Kahramanmaraş’ta, merkezdeki pek çok tesis ya yıkıldı ya da yıkım kararıyla ortadan kaldırıldı. Şu anda 1 milyon 200 bin nüfuslu şehirde ne bir stadyum ne kapalı spor salonu ne de yüzme havuzu kalmıştır.”

“Sözlerle oyalama devrini bitirin!”

Konuşmasında engelli sporcuların dahi parklarda antrenman yapmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Karatutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uzun süredir hiçbir adım atmamasını eleştirdi:“İki yıldır tek bir temel bile atılmadı. Bunun yerine ‘Stadyum kapasitesini 10 binden 12 bine çıkardım, 12 binden 17 bine yükselttim’ gibi söylemlerle halk oyalanmaktadır. Artık Kahramanmaraşlılar günü kurtaran açıklamalar değil, somut yatırımlar görmek istiyor.”

“Bu şehre ne zaman ne yapacaksınız?”

Dr. Karatutlu, Meclis kürsüsünden yetkililere seslenerek şu soruyu yöneltti:“Gençlik ve Spor Bakanlığı Kahramanmaraş’a hangi tesisi yapacaktır? Ne zaman yapacaktır? Ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”

Gençlerin spor olanaklarına erişimini bir hak olarak gördüğünü belirten Karatutlu, Kahramanmaraş’ın bu konuda pozitif ayrımcılığı fazlasıyla hak ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.