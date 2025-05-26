Deprem sonrası bölgede yaşanan ihmallere dikkat çeken Karatutlu, “Yol yok, çözüm yok; Kahramanmaraşlı beklemekten yoruldu” dedi.

Yıllardır bitmeyen ulaşım sorunları

Karatutlu, Kahramanmaraş-Elbistan ve Elbistan-Malatya yollarının hâlâ çok yerde tek şeritli olduğunu belirterek, bu durumun hem güvenlik hem de ulaşım açısından büyük sorun yarattığını ifade etti. Kahramanmaraş-Adana bağlantısını sağlayan Türkoğlu-Nurdağı yolunun ise yer yer stabilize yol niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Tüneller tehlike saçıyor, yeni yollara başlanamıyor

Karatutlu, Kahramanmaraş-Göksun tünel çıkışlarının yıllardır tek şeritli olarak kaldığını ve bu durumun kazalara davetiye çıkardığını vurguladı. Ayrıca Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna yıllardır başlanamamasının da halkı mağdur ettiğini söyledi.

Kritik bağlantılar eksik, şehir trafiği kaos içinde

Güney Çevre Yolu ve Nurdağı otoban bağlantısının acilen yapılması gerektiğini belirten Karatutlu, yaz aylarında nüfusu artan Ilıca ve Bertiz yollarında düzenlemelerin şart olduğunu kaydetti. Deprem sonrası şehir içi trafiğinin ise tam anlamıyla bir kaosa dönüştüğünü ifade etti.

Havaalanı ve sanayi kavşakları bekleniyor

Kahramanmaraş’ta havaalanı ve sanayi bölgeleri çevresindeki köprülü kavşakların olmamasını da eleştiren Karatutlu, bu bölgelerde acil çözüm bekleyen kronik sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş halkı bu ilgisizliği hak etmiyor

Konuşmasının sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na seslenen Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş’ın dört bir yanında tamamlanmayan yollar, yıllardır çözülmeyen trafik sorunları ve ihmal edilen ulaşım altyapısıyla büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. “Depremin ardından geçen zamanda bir şehir ayağa kaldırılmak şöyle dursun, var olan yollar bile kaderine terk edildi” diyen Karatutlu, Kahramanmaraş halkının artık çözüm beklediğini vurguladı.