“Onların azmi, fedakarlığı ve topluma kattığı değer, her türlü takdirin üzerindedir.”

Yoğun Katılımlı Program

Programda, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, Dulkadiroğlu Şube Müdürü Mikail Koç, Kadın Komite Başkanı Şule Adviye Osmanoğlu ve ilçe başkanları da yer aldı. Kur’an Kursu hocalarının dertleri ve talepleri dinlenirken, eğitimciler arasındaki dayanışma güçlendirildi.

“Emeğiniz Ödenmez”

Başkan Yenice, Kur’an Kursu hocalarının sadece birer eğitimci değil, toplumun manevi rehberleri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Nesillerimizi manevi anlamda inşa eden Kur’an Kursu hocalarımızın emeği hiçbir şekilde ödenemez. Onların her zaman yanındayız.”

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi’nin düzenlediği program, öğretmenlerin ve Kur’an Kursu hocalarının toplumdaki rolüne dair farkındalığı artırdı. Başkan Yenice, bu özel buluşmayı şu sözlerle özetledi:

“Bu anlamlı günde, siz kıymetli hocalarımızla bir arada olmak bizlere güç veriyor. Diyanet-Sen olarak her zaman yanınızda olacağız.”

24 Kasım’ın Manevi Önemi

Programa katılan Kur’an Kursu hocaları, bu özel günde hatırlanmanın mutluluğunu yaşarken, birlik ve dayanışma vurgusu yapılan etkinlik, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.