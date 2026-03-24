Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, downsendromlu bireyler ve kıymetli aileleri keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Atölye çalışmaları, sosyal etkinlikler ve spor oyunlarıyla zenginleştirilen program, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinlikler, aynı zamanda toplumda birlik, beraberlik ve eşitlik bilincinin güçlenmesine önemli katkı sağladı.

Programa Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıçsallayan ile Spor Müdürü Barış Bayhan da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikte, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Adil Dursun Fen Lisesi öğrencileri gönüllü olarak destek verirken, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği üyesi Sibel Öz ve Biyoloji Öğretmeni TaciserTangavut Topal da farkındalık çalışmalarına katkı sundu.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hepimiz Aynıyız” temalı spor oyunları ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Eğlenceli ve öğretici içerikleriyle dikkat çeken programda, downsendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif rol alabilecekleri ve doğru destekle önemli başarılara imza atabilecekleri bir kez daha vurgulandı.

Toplumsal duyarlılığın artırılması adına düzenlenen etkinlikte, katılımcılar dayanışma ve sevgi dolu bir atmosferde bir araya gelirken, programa katkı sağlayan tüm kurum, gönüllü ve paydaşlara teşekkür edildi.