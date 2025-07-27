Kahramanmaraş siyasetinin önde gelen isimleri, bürokratlar, iş insanları ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği düğün, büyük bir coşkuya sahne oldu.

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Nikahı Başkan Karaca Kıydı

Genç çiftin nikâhını, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca kıydı. Başkan Karaca, nikâh sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

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“Yel ve Akpınar ailelerinin nikah merasimine kıymetli misafirler ve çok kıymetli şahitlerimizin huzurunda başlıyoruz. Çiftimizin karşılıklı ‘Evet’ beyanlarını aldıktan sonra nikâhlarını kıyıyor, kendilerini karı-koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin.”

Protokolden Yoğun Katılım

Düğün törenine Kahramanmaraş’tan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda önemli isim katıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Mehmet Fatih Uğurlu, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Genel Merkez Genel Sekreteri Bülent Osman Osmanağaoğlu, Belediye Başkanları Mehmet Karaca (Türkoğlu), Haydar İkizler (Pazarcık), Selim Cüce (Göksun), Yemliha Göktaş (Çağlayancerit) Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Boyraz ve Eski Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gibi birçok değerli isim yer aldı.

520981114 10238987251000170 6253020918613935797 NDulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı ve özel günde, bizleri yalnız bırakmayan, sevincimize ortak olan tüm kıymetli misafirlerimize ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Oğlum Yasir ve değerli gelinimiz Ayşegül’e bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin, yolları açık olsun.” dedi.

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