Başkan Akpınar, Miraç Kandili’nin insanlara sabrı, merhameti ve kardeşliği hatırlatan önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Başkan Akpınar mesajında, “Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) ilahi huzura yükseldiği, ümmete namazın hediye edildiği, iman ve teslimiyetin en yüce tecellilerinden biri olan kutlu bir gecedir. Aynı zamanda gönüllerimizin arındığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve muhabbetin güç kazandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, toplumsal dayanışmamızı artırmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mesajında Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulüm ve mağduriyetlere de değinen Başkan Akpınar, “Başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların son bulmasını, barış ve adaletin hâkim olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Dualarımız sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için olmalıdır” dedi.

Başkan Akpınar, mesajının sonunda tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin hayırlara, huzura ve esenliğe vesile olmasını temenni etti.