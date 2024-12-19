Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları, Adana Şefler Kulübü üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Akpınar, depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmeyi ve moral desteği sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Bugün, depremzede evlatlarımıza moral vermek ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için toplandık. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde yanımızda olan Adana Şefler Kulübü’ne, başta Cemal Şefimize ve tüm ekibine, Dulkadiroğlu Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Şu an çocuklarımıza sucuk ekmek ikramı yapılıyor ve yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, depremden bu yana çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu etkinlik de bu çabaların bir parçasıdır. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kalanlarına sağlık ve huzur temenni ediyorum. Belediyemiz, onların acılarını hissettirmemek için kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edecektir. Bu etkinlikte emeği geçen Adana Şefler Kulübü’ne, şeflerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaralarımızı saracak ve geleceğe umutla bakacağız.” dedi.

Etkinlikte sucuk ekmek ikramı, müzik eğlenceleri, oyun alanlarında aktiviteler ve hediye dağıtımları gerçekleştirildi. Çocukların mutluluğu, etkinliğe renk katarken, iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Programın sonunda Başkan Mehmet Akpınar, katkılarından dolayı Adana Şefler Kulübü’ne plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan Kahramanmaraş’a özgü yöresel ürünler; un sucuğu, pekmez sucuğu ve ceviz, Başkan Akpınar tarafından kulüp üyelerine hediye edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Adana Şefler Kulübü’nün iş birliğiyle gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, depremzede çocukların moral ve motivasyonuna katkıda bulunarak dayanışma ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.